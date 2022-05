Kaitseväe õppusele "Siil" on kutsutud üle 500 Viru jalaväepataljoni reservväelase

Viru jalaväepataljon hakkas esmaspäeval formeerima õppustel osalevat üksust. Pärast seda, kui reservväelased on oma varustuse kätte saanud, suunduvad nad Sirgalasse laskeharjutustele, misjärel ühinevad 1. jalaväebrigaadi ülejäänud võitlejatega keskpolügoonil.

Õppusele on kutsutud üle 500 Viru jalaväepataljoni reservväelase. "Esmaspäeval pataljon formeeritakse ehk mehed pannakse riidesse, jagatakse allüksustesse ja antakse relvad kätte. Teisipäeval on laskeharjutus ja ülehomme pataljoni koostegevusharjutus, mille ajal kompaniid koostegevust harjutavad. Seejärel suunduvad kaitseväelased keskpolügoonile, kus on brigaadi koostegevusharjutus," kirjeldas õppuse algust teabeohvitser Ott Aro.