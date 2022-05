Jõhvi "kossupoiss" Siim-Markus Post tuli Eesti meistriks

Siim-Markus Posti esimene treener Jõhvi spordikoolis Lehar Kumari rääkis mõned aastad tagasi Põhjarannikule, kui Post esmakordselt Eesti koondisesse pääses, et tema õpilase kehalised eeldused polnud korvpallurile just ideaalsed, kuid trennides oli ta äärmiselt sitke ja töökas. "Ta ei ole just selline pikk ja vibalik kuju. Aga tema töötahe avaldas juba kooliajal muljet. Ma ei mäleta, et ta oleks ühtegi trenni vahele jätnud," rääkis Kumari Postist, lisades, et samas korvpallile vajaliku kehavalitsemise oskuse sai ta tänu sellele, et käis lapsena sportvõimlemise trennis.