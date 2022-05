Raudmees Rait Ratasepp püstitas 24 tunni jooksu Eesti rekordi

Laupäeva keskpäeval Kohtla-Nõmme kooli staadionil alanud 24 tunni jooksul jättis Ratasepp esimese 12 tunniga selja taha 143,528 kilomeetri, mis on uus Eesti tipptulemus ja Euroopas tänavu seitsmes tulemus.

Ratasepp on liikunud ühtlases tempos, keskmine kilomeetri aeg on 5.20. Senine pikim puhke- ja söögipaus on tal kestnud vaid veidi üle viie minuti.