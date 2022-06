Kohtla-Järve uue bussijaama küsimus on endiselt lahtine

Kohtla-Järvel on uue bussijaama vajadusest räägitud aasta otsa, ent aruteludest kaugemale pole jõutud ning paljud kaugliinibussid on lihtsalt oma peatuspaiku muutnud. Nii linnavõimud kui bussifirmad tunnistavad, et probleem on olemas ja vajab lahendamist, kuid kahjuks ei paista lahendust esialgu kusagilt.