VIDEO ⟩ Eesti poolmaratoni meister Kaisa Kukk: olen sel kevadel Alutagusel treenides ka karu eest pagenud

Esikolmik valmistub Eestit esindama ka tänavu augusti keskel Lõuna-Saksamaal Münchenis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel maratonis.

Tiidrek Nurme sõnas, et nelja mehega räägiti läbi, et 16 km hoitakse tempot koos ja seejärel võitleb igaüks iseenda eest. "Lõpus, kes ees, see mees! Ja niimoodi saigi. Olin tugevam ja seepärast ka võitsin," ütles ta.

Tänavune Narva poolmaratoni rada oli Nurme hinnangul huvitavam, kui kahel eelneval korral, kui ta seal jooksnud on. "See oli natuke aeglasem, aga vahelduvam, olid mitmed tõusud ja pööramise kohad. Ma arvan, et tavajooksjale, on see huvitav, aga neile, kes tahavad aega joosta, ei olnud see kiire rada," sõnas Nurme.

Nurme ütles, et ka tippjooksjad pole veel harjunud kuuma ilmaga jooksma. "Täna on üks esimesei palavaid päevi. Kindlasti oli see kõigile väljakutse. Aga õnneks ei olnud see midagi sellist, nagu 2019. aastal, kui oli ligemale 30 kraadi. Täna oli talutav ja arstidel ka selle võrra vähem tööd," ütles ta.