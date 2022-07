Tegelikult on langus kohal, kui vaadata euro katastroofilist kukkumist dollari suhtes. Meil on kobarkriis: koroona, energia ja tervishoid kokku. Sellest läheb uus valitsus vaikides mööda. Omavalitsusjuhid peidavad pea liiva ning teevad näo, et kõik on ju kaugel ja meid ei puuduta.