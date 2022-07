Mõlemad noored on pärit Saksamaalt. Politsei teatel tögasid mälestusmärki vaatama tulnud õde ja vend alguses teineteist, kuni naljategemise käigus poiss vihastas ja ründas oma õde.

Viimastel kuudel on Eestis üha rohkem kõneainet pakkunud Narva lähedal Siivertsis asuva viisnurgaga tanki kui vallutussõja sümboli teisaldamine. Sel nädalal teatas Hiiumaa militaarmuuseum, et on huvitatud tanki endale saamisest.