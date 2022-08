Impeeriumimeelne Narva skulptor: "Pärast tuleb need monumendid oma kohale jälle tagasi panna"

Šamsutdinovi loodud kuulsaim sõjamonument on 18 meetri kõrgune skulptuurikompositsioon "Kolm tääki". See paikneb kurikuulsa tank T-34 monumendi lähedal, kuid mitte Narva, vaid Narva-Jõesuu haldusterritooriumil. Šamsutdinov valmistas need pompoossed täägid Narva linna vabastamise 30. aastapäevaks ning paigaldati nende praegusele asukohale 1974. aasta suvel. Skulptor mäletab hästi, et tema projekti järgi valmistatud kõrged täägid keevitati terastorude tükkidest kokku Eesti elektrijaama töökojas.