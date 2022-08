President tõi pidupäevakõnes esile Ida-Virumaa noore kolmikhüppaja ja kutsus üles arendama Sinimäe muuseumi

President Karis nimetas sportlasi võrdluses, kuidas on Eesti arenenud pärast taasiseseisvumist 1991. aastal, kui Eesti seisis lootusrikka tuleviku lävel. "Järgnes edasisööst niisama kiiresti, kui praegu kihutab Ott Tänak, niisama kõrgele, kui lendab Karmen Bruus, ja niisama kaugele, nagu hüppab Viktor Morozov. Või veel enam − see kõik oli nagu mitmevõistlus, Janek Õiglane saab võrdlusest aru," sõnas president.

"Eestil pole kaht vastanduvat ajalugu, aga mööngem, et meie riigi elanike arusaam ajaloost on erinev," tõdes president. "Paljud meie kaasmaalased pole veel eesti keelt selgeks saanud, aga lisaks keelele − või suuresti selle oskuse puudumise tõttu − pole neile õpetatud ka Eesti ja Euroopa ning maailma ideoloogiliselt kallutamata ajalugu. Meie ajalooteadus on iseseisvuse ajal astunud jõudsalt edasi, aga paraku pole kõigi elanike ajalooteadvus − ehk milline on inimeste arusaam ajaloost − sellega ühte jalga käinud."

Alar Karis küsis, milline võiks olla üks lahendustest, ja tuletas meelde, et Narvast napi pooletunnise autosõidu kaugusel on Vaivara Sinimägede muuseum.

"See on väike sümpaatne muuseum, mis tutvustab Eesti ajaloo üht ohvriterohket, Sinimägede lahingut ja laiemalt Narva ruumis 1944. aastal toimunud sõjategevust.

Lahingumuuseume on Euroopas mitmel pool, enamasti on need suuremad ja uhkemad kui Sinimägede muuseum, neil on palju raha, teadmisi ja leidlikkust, et ajalugu selgitada. Kusjuures see pole alati ainult võitjate ajalugu, vaid inimeste ajalugu.