VIDEO ⟩ Sillamäe ultrajooksu võitja German Terehhov läbis ööpäevaga üle 216 kilomeetri

Naistest oli parim üldarvestuses kolmanda tulemuse teinud Kätlin Aasmaa, kes jättis selja taha 191,25 kilomeetrit. Vaatamata sellele, et Aasmaa parandas oma mullust isiklikku rekordit ligemale kümne kilomeetriga, ütles ta, et on veidi pettunud, sest sai pühapäeva hommikul aru, et sihiks seatud 200 kilomeetrit, mis oleks olnud ka uus Eesti naiste rekord, jääb seekord kättesaamatuks. "Selline ilm ei soosinud mind," sõnas ta.