POLITSEI ⟩ Mehed kaklesid nii Ahtmes, Jõhvis kui Kiviõlis

28. augustil tuli teade, et Jõhvis Kaare tänava meelelahutusasutuses tekkis kahe mehe vahel konflikt, mille käigus sai üks meestest viga. Juhtunu üksikasjad on täpsustamisel.

27. augustil teatati politseile, et Kiviõlis Võidu tänaval tekkis kahe mehe vahel konflikt, mille käigus sai kannatada 45aastane mees.

Varastati ehitustellingud

28. augustil laekus politseile teade, et Kohtla-Järvelt Endla tänavalt on varastatud ehitustellinguid. Kahju on täpsustamisel.