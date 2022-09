Kuue päeva ultrajooksul ligemale 515 kilomeetrit läbinud Narva kolledži õppejõud Aet Kiisla: "Emotsioonid läksid eredaks!"

Kui eelnenud öödel tegi Kiisla tavaliselt neljatunnise unepausi, siis viimasel ööl piirdus ta vaid paari tunniga. "Tahtsin viimasel ööl maksimaalselt rajal olla ega kahetse. Väga eriline tunne. Aga jube raske. Hakkasin viimases hädas klappidest muusikat kuulama. Minu kollektsioon on küll väga eklektiline, aga seda lõbusam. Rohkelt Eesti pungi lapsepõlve, aga praegu hoopis Mozarti reekviem. Kohe esimeseks looks tuli "Päikeseratas", mis lükkab mul sisse käigu, mida tegelikult olemas pole. Hullem veel, see hakkas luupima. Siiski hakkasin ühel hetkel liiga suure amplituudiga tuigerdama. Neissamus riietes viskasin 10 minutiks pikali," kirjutas ta kolmapäeva hommikul.

Tugevaid emotsioone kirjeldas ta ka teisipäeva hommikul, mil selja taha jäi 400 kilomeetrit. "Viis kilomeetrit on uskumatult pikk maa, kui see lahutab sind 400 km täitumisest. Ja ikkagi ei osanud ma seda oodata, kui antigi lipuke kätte. Nüüd saan aru: see on doping," kirjutas ta oma sotsiaalmeedia kontol, märkides, et lipukesega joostes polnud väsimuse märkigi. "Lipuke rõõmustas väga, aga rõõmupisarad tulid paar ringi varem. Meeste liidri tiimiliige, kes siin järjekindlalt kõiki ergutab, ütles ilusa hääldusega "Tere hommikust!". Kui sellest ühele oma lemmikhärrajooksjale rääkisin, hakkasin puhta ulguma. Emotsioonid on väga eredaks läinud. Ma pole raskustele vaatamata siin olemist veel kordagi kahetsenud."