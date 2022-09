Alutaguse vallas kadunud Kalju leiti elusa ja tervena

Politseile teatati täna kella 9 paiku, et Kalju on enda Alutaguse vallas asuvast kodust lahkunud ning pole sinna seni naasnud. Politseinikud on kontrollinud tema kodu ümbrust, haiglaid ja erinevaid võimalikke viibimiskohti, kuid seni ei ole õnnestunud meest leida.