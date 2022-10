Kohtla-Järve linnapea soovib, et korruptsioonikahtlustuse saanud kaks abilinnapead astuksid tagasi

Veel reedel ütles Nael Põhjarannikule, et senise info põhjal ei näe ta põhjust abilinnapeade ametist lahkumiseks. Esmaspäeval ütles, et ta, et nädalavahetusel saadud lisainfo pani teda meelt muutma.

Keskkriminaalpolitsei pidas eelmisel teisipäeval kinni ettevõtja ja munitsipaalpoliitiku Nikolai Ossipenko ja veel kümme inimest, kellest enamik on seotud Kohtla-Järve võimudega. Kahtlustuse on saanud Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Tiit Lillemets, kes on ka Ossipenko kasupoeg, ning Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees Maria Merkulova, kes on Ossipenko firma N&V juhatuse liige. Samuti on kahtluse all volikogu majanduskomisjoni esimees Deniss Veršinin, kes on Ossipenko äridega seotud olnud, ja sotsiaalkomisjoni esimees Anton Dijev. Dijev valiti hiljuti ka Ida-Viru keskhaigla nõukogu esimeheks ning Merkulova selle liikmeks.