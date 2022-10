Enim eluhooneid on tänavu põlenud Kohtla-Järvel ja Narvas

Aasta esimese üheksa kuuga on Ida- ja Lääne-Virumaa 60 eluhoone põlengu peamiseks põhjuseks olnud hooletu suitsetamine, küttesüsteemide valesti kasutamine ja elektriseadmete rike. Tulekahjudes on oma elu kaotanud seitse inimest. Enim on hoonepõlenguid olnud Kohtla-Järvel ja Narvas.