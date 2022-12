KULTUURKAPITALI PREEMIA LAUREAAT ⟩ Elutööpreemia laureaat Ilmar Taluste: liikuge rohkem ja tehke tervisesporti

Vanahärra Ilmar Talustel on hoolimata sellest, et jaanuari alguses saab ta 84aastaseks, praegu päevad tööd täis. Ta on 42 aastat järjest ehk täpselt pool oma elust olnud Ida-Virumaa ühe suurema spordisündmuse, maadleja Avo Talpase mälestusvõistluste korraldaja.