MEIE EUROOPA ⟩ Õiglase ülemineku fondi esimene suurinvesteering: riik toetab ligemale 19 miljoni euroga Narva magnetite tehase rajamist

Praegu 425 töötajaga OÜ NPM Silmet juhatuse liige Raivo Vasnu on Põhjarannikule selgitanud, et töökohtade arv tulevases tehases võib ulatuda sadadeni ja nende täpsem arv sõltub sellest, kui suur tehas tuleb ning milliseks kujuneb selle automatiseerituse tase. "Eesmärk ei ole iga hinna eest hästi palju odavaid töökohti luua. Vaadates tööjõuturu olukorda, oleks mõistlikum luua rohkem automatiseeritud tootmist, kus on töökohti vähem, aga need inimesed, kes seal töötama hakkavad, teenivad paremat palka," ütles ta, märkides, et uude tehasesse, mis peaks valmima 2024. aasta lõpuks, on vaja inimesi, kes oskavad masinate ja seadmetega ümber käia.