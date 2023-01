Sillamäe uuest koolist saab lähiajal kohalikele turismiobjekt

Meenutades algust, räägib kooli direktor Irina Lju, et nad olid siiralt üllatunud arhitektuurikonkursile laekunud tööde hulgast − neid tuli 23.

Valiti töö nimega "Üki kaki kommi", mis sündis arhitektuuribüroodes Symptom Arhitekt ja Lauder Architects SIA. See võlus direktori sõnul helge ja rahuliku arhitektuuriga, mis ühildub Sillamäe stalinistliku stiiliga. "Kõik ootused läksid täide. Kool on projekteeritud nii, et kasutada maksimaalselt loomulikku valgust, kusjuures valgustuse taset kontrollib automaatika," räägib direktor.