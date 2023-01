VIDEO ⟩ Kohtla-Järve ei saanud uut linnavalitsust

Danilovi esitamine abilinnapeakandidaadiks võis olla loodetud sammuks, et Linderi linnavalitsus saaks ametisse kinnitamiseks vajalikul hulgal saadikute toetushääli. "Ma usun, et kolm uut ägedat inimest Kohtla-Järve linnavalitsuses on parem kui null," teatas Linder esmaspäeval vastuseks küsimusele, miks ta otsustas Pihlaku asemel pakkuda abilinnapeaks Danilovi. Kolme all pidas ta silmas ennast ja abilinnapeakandidaate Aivar Lainjärve ja Iti-Jantra Metsamaad.

Hääletus näitas, et Linderi pakutud kompromissist ei olnud kasu ja kokkulepe ei pidanud.

Valimisliidu Progress poolt varasemasse linnavalitsusse abilinnapeaks esitatud Danilovi jätkamist selles ametis on soovinud ka volikogu keskfraktsiooni esimees Anton Dijev (keskfraktsiooni kuulub seitse mittekeskerakondlasest volikogu liiget, kes kandideerisid volikogusse Keskerakonna nimekirjas ja hääletasid Linderi linnapeaks valimise poolt). Ometigi hääletasid nii Dijev kui ka mitmed teised sama fraktsiooni liikmed ka sellise linnavalitsuse vastu, mille liikmeks Danilovit Linder pakkus.

Sotside liider Eduard Odinets sõnas juba enne istungit, et Pihlaku väljavahetamine Danilovi vastu on kummaline viimase hetke samm, kuigi tõenäoliselt ei too see ikkagi Linderi linnavalitsusele vajalikke toetushääli. "Kuid Kohtla-Järvel on olukord muutunud täiesti ennustamatuks," ütles ta.

Volikogu esimees Hendrik Agur nimetas enamiku volikogu liikmete soovimatust linnavalitsus ametisse kinnitada vastutustundetuks, arvestades seda, millises keerulises olukorras linn praegu on. Agur ei osanud öelda, millised on edasised sammud.

Sündida võib uus koalitsioon

Valimisliidu Restrart Kohtla-Järve liider Janek Pahka pidas tõenäoliseks, et need saadikud, kes hääletasid esmaspäeval linnavalitsuse kinnitamise vastu, püüavad ise luua uut koalitsiooni, kus sots Eduard Odinets saab volikogu esimeheks ja keskerakondlane Sergei Lopin linnapeaks. Koalitsiooni võetakse tema sõnul ka mitmed kahtlusalused saadikud.

1. veebruaril toimub volikogu erakorraline istung, kus on võimalik esitada umbusaldusavaldus novembri lõpus linnapeaks valitud Virve Linderile, kel polegi seni tekkinud võimalust ametisse asuda. Linder ise kinnitas esmaspäeva õhtul sotsiaalmeedias, et ei kavatse patja nutma jääda ja teeb uue ettepaneku linnavalitsuse moodustamiseks. Samas andis ta mõista, et ka sellele ei pruugi toetust tulla.