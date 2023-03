Euroopa Liit on aidanud Ida-Virumaal viia ellu unistusi

See on vaid väike loetelu neist suurtest ettevõtmistest, mis on viimase kaheksa aasta jooksul Ida-Virumaal teoks saanud Euroopa Liidu rahalisel toel. Veel varem on aga valminud näiteks Jõhvi-Kukruse maanteelõik koos liiklussõlmedega, põhjalikult on uuendatud piirkonna veevärki, mis kindlustab kohalikele inimestele puhta joogivee. Rajatud on Narva kolledži uus õppehoone, millest on saanud piirilinna üks uuema aja maamärke, uuendatud on Virumaa kolledži hooneid Kohtla-Järvel ja Ida-Viru kutsehariduskeskuse maju mitmes linnas ning palju muud.