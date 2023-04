Ahtmesse on kerkinud nüüdisaegne meditsiinilinnak

Nende korpuste naabruses on valmis ka uus tervisekeskuse hoone, kus on perearstiruumid ja kabinetid eriarstide vastuvõtuks.

Kuni 2021. aastani Ida-Viru keskhaiglat juhtinud Tarmo Bakler, kelle eestvedamisel lõviosa haigla uuendamisest on toimunud, tõdes, et aktiivravikorpuse valmimise järel vastavad kõigi haigla üksuste tingimused 21. sajandi standarditele. "Meil on hea meel, et tänu taristu arendamisele on meile tööle asunud uue põlvkonna arstid," sõnas ta.