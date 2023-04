Purtse linnuse ümber on tekkinud tõeline ettevõtlusküla

Ettevõtlusküla nimetus hakkas elama Purtse Metalli Facebooki postitusest, kus metallikoda tegi pruulikojale lauad ja vineerikoda õllehoidiku. "Nüüd on ka hea näide, et vineerikoda on teinud ettevõtlusküla ettevõtetele vineerist reklaamsildid," rääkis MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevjuht Kadri Kuusmik.

Tema sõnul on Purtsesse sattunud kokku tegusad ettevõtjad ja aktiivsed kogukonnaliikmed, kes oskavad koostöö võlu näha. Oma osa on ka elukeskkonnal.

Toetus aitab haaret suurendada

Purtse küla ettevõtlusesse on viimasel ELi rahastusperioodil investeeritud Leaderi toetust üle 160 000 euro ja ettevõtjad on juurde pannud rohkem kui 300 000 eurot.

OÜ Purtse Mõis

Purtse kindluse kohviku-restorani köögi arendus, 2016. aastal Leaderi toetus ligi 4500 eurot.

OÜ Purtse Pruulikoda

Purtse pruulikoja tootmisvõimsuse suurendamine (mahutid, sildimasin), 2017. aastal Leaderi toetus ligi 26 000 eurot.

Pruulikoja pudelivillimisliini investeering, 2017. aastal Leaderi toetus ligi 35 000 eurot.

Purgi villimisliini soetamine, 2020. aastal Leaderi toetus ligi 15 000 eurot.

OÜ Purtse Metall

Metallitöökoja renoveerimine ja metallitööseadmed, 2018. aastal Leaderi toetus ligi 50 000 eurot.

OÜ Purtse Metall arendustegevused (seadmed, koduleht), 2021. aastal Leaderi toetus ligi 2300 eurot.

OÜ Purtse Vineerikoda

Seadmed vineertoodete valmistamiseks, 2019. aastal Leaderi toetus ligi 18 000 eurot.

Vahendite soetamine teenuste laiendamiseks, 2019. aastal Leaderi toetus ligi 11 000 eurot.

Lisaks ettevõtetele on toetust saanud MTÜ Purtse Külaselts, kes osales 2021. aastal arukate külade arenguprogrammi pilootprojektis. Virumaa koostöökogu rahastas Purtse küla mainefilmi, mille rõhk on Purtse küla atraktiivsusel: tegemist on hea ja ilusa elukeskkonnaga, kus ettevõtlushoiakud on kõrged ja uusi tegijaid mahub alati juurde.