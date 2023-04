Alles kaks kuud tagasi 14 saadiku moodustatud Kohtla-Järve võimuliit on mõranemas. Sellest andis märku see, et osa selle liikmeid nurjas neljapäeval linnavolikogu esimehe Eduard Odinetsi valimise linna esindajaks Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juhatuses.