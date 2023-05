Ida-Virumaa lõõmas nädalavahetusel maastikupõlengutes

"Ei saa kindlalt väita, et enamik neist on tahtlikud süütamised," sõnas Ida päästekeskuse päästetööbüroo Jõhvi välijuht Andres Sulg. Tema sõnul võib kindlasti süütamisest rääkida siis, kui sündmuskohale saabuvad päästjad märkavad ära jooksmas lapsi või on kulupõlengul mitu tulekollet.

Sule sõnul on tavaliselt nii, et kui linnas kulu põleb, võib kahtlustada laste mängu tulega. Maapiirkondades ja aiandusühistute ümbruses aga on tihtipeale mängus täiskasvanute käsi. "Seal lapsed väga ei liigu ning kuigi kulupõletamine on aasta ringi keelatud, on ilmselt osal inimestel see komme veel vanast ajast sees," lausus ta. Sulg lisas, et omaette probleem on põlengud turbaväljadel. "Kuigi RMK on seal mootorsõidukitega liikumise keelanud, käiakse seal ikkagi krossimootorrataste või ATVdega sõitmas."