VIDEO ⟩ Juunis võistlevad Jõhvis kettaheite maailmameister ja olümpiavõitja

Lilliallik rääkis esmaspäeval Jõhvis, et sai mõned päevad tagasi telefonikõne Čehi treenerilt Gerd Kanterilt, kes küsis ilma naljata, kas Jõhvi võistluse korraldaja on rahaliselt kindlustatud ka selleks, et maksta maailmarekordi preemia.

Kettaheite maailmarekord 74.08 püsib juba ligemale 37 aastat sakslase Jürgen Schulti nimel. Mati Lillialliku sõnul on Čeh treeneri kinnitusel tõusnud väga heasse vormi, mille kinnituseks on seegi, et ligemale 71 meetri pikkune heide õnnestus tal Kataris ebasoodsates tuuleoludes. Jõhvi staadion on kettaheite jaoks sobivalt tuultele avatud ja heitesektorid on staadioni mõlemas otsas.