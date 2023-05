Päästjad lähevad kontrollima majutusasutusi

"Kuna tulekahjude levinumaks põhjuseks on probleemid elektriga, juhime omanike tähelepanu kohustusele tellida elektripaigaldiste korraline audit kord 10 aasta jooksul. Elektripaigaldisele, mis on ehitatud või ümber ehitatud enne 2000. aastat, tuleb korraline audit teha kord viie aasta jooksul," selgitas Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim. Ta lisas, et selle aasta kontrollkäigul pööratakse kindlasti tähelepanu ka külastajatele renditavate saunade küttesüsteemide korrasolekule.