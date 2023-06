VIDEO ⟩ Kohtla-Järve linn tähistas suurejooneliselt lastekaitsepäeva

Kohtla-Järve linnapea Virve Linder meenutas oma tervituses, et unustada ei tohi ka neid lapsi, kel jääb kodusest toetusest puudu. "Ka üks vägivalla, tühja kõhu, armastuse puudumise või üksinduse käes kannatav laps, on Kohtla-Järve jaoks liiga palju," ütles ta tänades kõiki treenereid, õpetajaid, lapsevanemaid ja vanavanemad selle eest, et nad aitavad lastele avaneda ja toetavad neid. "Me peame hoolitsema selle eest, et ükski laps lasteaias või koolis ei peaks tundma kiusu ega ebaõiglust. Lastega peaksid kaasas käima sellised sõnad nagu innustamine, suunamine ja tunnustamine."