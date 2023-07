Tanel Rauk tõusis Eesti karikavõistlustel klassiliidriks

MX Open Local on eraldi klass nendele motomeestele, kes maailma- või Euroopa meistrivõistlustel kaasa ei löö. Laupäeval ideaalsetes tingimustes peetud sõitudel olid Eesti karikavõistluste mõlemas sõidus heas hoos Tanel Rauk ja Aleksei Vinogradov, kes lipsasid finišilipu alt läbi esimestena.

"Sõit sujus hästi," sõnas Rauk. Seda, et Eesti karikavõistluste arvestuses andis motomees endast kõik, näitab ka kolmanda sõidu tagasihoidlikum tulemus. "Pärnu kuninga tiitel on küll tore, aga karikavõistluste arvestus on ikka kõige tähtsam," lisas ta kokkuvõtteks.