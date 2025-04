ERIK GAMZEJEV Parlamendierakondade poolt hüljatud Ida-Viru linnad

Et nii ei läheks, on olemas üks tõhus rohi. Need parlamendierakonnad, kes on Ida-Virumaa omavalitsused senistel valimistel hüljanud, peavad hakkama tegutsema. Nende senine hoiak on olnud, et kuna nad Ida-Virumaa linnadest nagunii eriti hääli ei saa, siis pole mõtet ka punnitada.

Valijaskonna muutumine peaks suurendama nende toetajate osakaalu. Aga need hääled ei tule iseenesest. Mõned suured erakonnad pole mitmetes Ida-Virumaa linnades kohalikel valimistel üldse osalenud. Või siis on käinud lihtsalt nalja tegemas, pannes kokku lühikese nimekirja, kus enamiku kandidaatide häälevõtmise võime on nullilähedane.

Sõnades räägivad erakondade juhid, kui tähtis on kogu Eesti. Aga ka kohalikel valimistel on mitmetele tähtis eelkõige Tallinn, kuhu suunatakse tähelepanu ja peaaegu kogu kampaaniaraha. Ida-Viru linnadest pole justkui üldse asja.

Kui Isamaa kodulehel on kõigi piirkondade kontaktisikutena toodud välja konkreetsete inimeste nimed, siis Narva piirkonnas on vaid erakonna üldine meiliaadress. Ei ole imekspandav, et sellise suhtumise ja tegevusetuse juures eelistavad kohalikud tegusamad inimesed koonduda pigem valimisliitudesse.

Valimised on muidugi tähtsad. Aga samavõrd on eriti Ida-Virumaal vaja, et parlamendierakondadel oleks suuremates linnades ja valdades oma tegusad liikmed, kes nii-öelda rohujuure tasandil selgitaksid töökaaslastele, naabritele või trennikaaslastele, mille pärast nende erakonnad riigis just sellist poliitikat teevad ja kuidas see mõjutab inimeste elu.