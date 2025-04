ÜKS KÜSIMUS Miks tuuakse teistest Eesti piirkondadest leitud lõhkekehi Ida-Virumaale hävitamiseks?

Sirgala harjutusväljal on loodud sellised tingimused, mis võimaldavad suuri koguseid hävitada. Mujalt Eestist tuuakse suuremaid leide hävitamiseks keskmiselt viis korda aastas. Lõhkekehi tuuakse Ida-Virumaale, kui neid on ohutu transportida ja neid on suur kogus. Toodud on ka lennukipomme.