Integratsiooni sihtasutus jagab taas Ida-Viru üritusteks raha

Taotlusvoor on avatud eesmärgiga elavdada Ida-Virumaa arengut läbi lisatoetuse piirkonna ettevõtlusele. Spordi- ja kultuuriüritused aitavad kaasa sellele, et piirkonna spordi- ja kultuurielu on mitmekesisem ning Ida-Virumaale jõuavad külastajad üle Eesti ja kaugemaltki.