Pippi Lotta Enok püsib enne viimast ala juunioride EMil kolmandal kohal

Eelviimase ala, odaviske, tugevama grupi võistlus lükkus tugeva vihmasaju tõttu edasi. Märjal rajal toimunud võistlusel lendas Pippi Lotta Enokil esimesel katsel oda sektoris välja. Teisel katsel sai ta kirja tulemuse 43.75, mis on tema seitsmevõistluse rekordi püstitamisel saavutatud tulemusest ligemal kolm meetrit vähem. Kuid sellest viskest piisas kolmanda koha hoidmiseks.

Enok on kogunud kuue alaga 5141 punkti ja tema edu neljandal kohal oleva poolatari Julia Slocka ees kahanes pärast odaviset 85 punktile. Viiendal kohal olev austerlanna Chiara-Belinda Schuler on Enokist 121 punkti kaugusel. 800 meetri jooksus on Enokil Slocka ees ligikaudu kuue sekundi suurune edumaa. Enoki ja Slocka on isiklikud rekordid 800 meetri jooksus on enamvähem võrdsed.

800 meetri otsustav jooks algab kell 21.15.

5475 kogunud soomlanna Saga Vanninen suurendas odaviskega oma edu teisel kohal oleva hollandlanna Sofie Dokteri ees 100 punktile.

Teise päeva esimesel alal kaugushüppes sai Enok parimaks jäänud avakatsel kirja tulemuse 6.01. Ülejäänud hüpete pikkused olid 5.89 ja 5.91.

Võrreldes seitsmevõistluse isikliku rekordi graafikuga, oli kaugushüpe (rekordvõistlusel 6.30) esimene ala, kus Enok kaotas oluliselt punkte. Kuid hommikul toimunud kaugushüppevõistlusel olid paku tabamise ja vastutuulega raskustes kõik seitsmevõistlejad.

Pippi Lotta Enokist suutis ühe sentimeetri võrra kaugemale hüpata vaid taas seitsmevõistluse liidriks tõusnud soomlanna Saga Vanninen.

Võistluse avapäeval püsiitas Pippi-Lotta Enok kolmel alal neljast isiklikud rekordid: 100 meetri tõkkejooksu läbis ta ajaga 14.05 sekundit, kõrgushüppes ületas lati kõrgusel 1.77 ja 200 meetri jooksus sai aja 24,02 sekundit. Kuuli tõukas ta 11.94, mis on tema isiklikust rekordist vaid 26 sentimeetrit vähem.

Seitsmevõistluse isikliku rekordi 6127 punkti püstitamisel olid Pippi Lotta Enoki üksikalade tulemused: tõkkejooksus 13.76 (lubatust tugeva tuulega), kõrgushüppes 1.75, kuulitõukes 12.22, 200 meetri jooksus 24.20, kaugushüppes 6.30, odaviskes 46.65 ja 800 meetri jooksus 2.17.36.