Pippi Lotta Enok võitis juunioride EMil pronksmedali

Enne viimast ala kolmandal kohal olnud Enokil oli enne 800 meetri jooksu, lähima jälitaja, poolatari Julia Slocka ees, kuue sekundi suurune edu. Ta suutis seda kasvatada püsitades 800 meetri jooksus isikliku rekordi, 2.17.26. See oli tema neljas isiklik rekord sel võistlusel.

Pippi Lotta Enoki teekond maailma paremikku sai alguse Jõhvi põhikooli vanalt ja lagunenud staadionilt treener Hanno Kolli juhendamisel. See pilt on pärit 2018. aasta kevadest.

Pippi Lotta Enok on lõpetanud Jõhvi põhikooli ja ta esindab Jõhvi kergejõustikuklubi Visa. Tema esimeseks treeneriks oli Hanno Koll. Hiljem on ta treeninud Liivi Eeriku juhendamisel. Pärast õppima asumist USA Oklahoma ülikooli on tema treeneriks Jerel Langley.