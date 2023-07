Eesti on üks Euroopa karurikkamaid riike

Karu on loodudirektiivi alusel rangelt kaitstav liik ning teda on lubatud küttida vaid erandkorras kahjude ärahoidmiseks ja ohutuse tagamiseks. Seda tingimusel, et teisi lahendusi pole ning säilib karude soodne seisund.

"Mõõdukas jahipidamine on üks osa konfliktide vältimiseks ja kiskjakahjude ärahoidmiseks vajalikest tegevustest. Samuti on mõõdukas küttimine oluline tegur karude inimpelglikkuse hoidmiseks, see on aga omakorda hädavajalik, et tagada elanike ohutus," selgitas Leelo Kukk.