Valitsus korraldab Ida-Viru esindaja leidmiseks konkursi

Ühe esindaja kandidaadina on figureerinud VKG arendusdirektor ja praegune rohemajanduse populariseerija Jaanus Purga. Madis Kallas ütles Põhjarannikule, et Purga on ilmutanud huvi valitsuse esindaja ameti vastu, kuid on ka teisi kandidaate. Tema toetuseks on kirju saatnud ka mitmed roheorganisatsioonid. Purga kinnitas, et ta on Ida-Viru esindaja ametist huvitatud. "Mul on soov maakonnale midagi tagasi anda ja maakonna jaoks midagi ära teha," kinnitas ta.