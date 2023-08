Narva ehitusfirma asub Hahni treppi remontima

Hahni kivitrepp on Narva vanalinna silmapaistev ja sümboolne ajalooline rajatis, mis ehitati 1875. aastal. Trepp sai oma nime Narva esimese linnapea, Kreenholmi manufaktuuri juhi, kaupmehe ja metseeni Adolf Hahni (1832-1914) järgi. Pärast Narva hävimist teises maailmasõjas tehti trepp korda ja lühendati seda ühe süviku võrra.

Praegu ühendab Hahni trepp eelmisel aastakümnel ehitatud ülemist ja alumist jõepromenaadi, kuid on nüüdseks taas nutuses seisukorras: paiguti vajunud kivimüüris on praod ning plaadid ja astmed on viltu vajunud.