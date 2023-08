Narva-Jõesuu linnapea korraldab kodanike vastuvõtu öösel

Et linnakodanikega võimalikult vahetult suhelda, on Narva-Jõesuu linnapea Maksim Iljini kabineti uksed avatud ka eeloleva laupäeva, 19. augusti öösel, mil linnas toimub ÖÖBazaar ja Toidu ja Käsitöömeistrite festival, teatas linnavalitsus.

"Et jagada linnakodanikega ja miks mitte ka meie linna külalistega nende muresid ja rõõme, avame linnapea kabineti uksed otse öisel üritusel," kinnitas Iljin, täpsustades, et kuigi tegemist on vabaõhukabinetiga, on kõik igati ametlik ja suunatud linnakodanikega suhtlemisele.

Iljini sõnul on inimeste vastuvõtt ÖÖBazaaril, lõkete- ja tõrvikutevalguses kindlasti väga eriline kogemus mõlemale poolele ja ta on kindel, et ümbritsev laadamelu asjalikku dialoogi sega.

"Teretulnud on kõik Narva-Jõesuu linnaelu puudutavad küsimused. Eriline õhkkond aitab kindlasti kaasa huvitavate ideede tekkimisele ja kui lõkete sädemed kaovad ööpimedusse, siis need ideed püüame minu kabinetis kinni," rääkis Iljin, kelle sõnul on kokkusaamiseks võimalik ka ette registreeruda linnavalitsuse meiliaadressil olga.kronk@narva-joesuu.ee, märksõnaga ÖÖ.

Linnapea ametlik öine vastuvõtt algab 19. augusti kell 19 ja kestab 20. augustil kella üheni.

Et vaatamata hilistele tundidele ergas ja terane olla, teeb linnapea vastuvõtus kell 22 ka tunniajalise pausi, mida ta plaanib kasutada kehakinnituseks ja ehk ka väikeseks supluseks.