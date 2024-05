Mis toimub Ida-Virumaa kinnisvaraturul ja majanduses?

Millised arengud on toimunud Ida-Virumaa elamukinnisvaraturul. Milliste objektide vastu tuntakse tegelikult huvi, millistes piirkondades ja millise hinnaga? Kuidas on muutunud aastaga pakkumise ja nõudluse vahekord Ida-Virumaa erinevates linnades ja piirkondades? Millised on lähiaasta trendid ja mis on elamukinnisvara turu kõige suuremad mõjutegurid?