Täna Ida-Virumaad külastav president Alar Karis: rahumeelne Euroopa toetub ühtsusele ja valmisolekule seda kaitsta

President märkis, et on traagiline, et just seda vabadust tahab Kremli režiim lämmatada Ukrainas, keda ta proovib hävitada Vene tankide ja rakettidega, Iraani droonide ja Põhja-Korea mürskudega ning ka tuumaähvardustega. "Praegune aeg vajab meie pingutust lõpetada sõda Euroopas. See tähendab pingutust aidata Ukrainal kaitsta enda vabadust lahinguväljal. Venemaa surus Ukrainale peale julma sõja. Keegi ei tohi talle peale suruda ebaõiglast rahu," sõnas ta, lisades, et vabaduse kaitsmiseta Euroopas kaotame Euroopa, nagu me teda tunneme.