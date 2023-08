Jõhvi maksab oma edukatele sportlastele preemiat, kuid ei tea veel summat

Tänavusel hooajal on mitmed kohalikud kergejõustiklased saavutanud muljetavaldavaid tulemusi erinevatel aladel ning jõudnud kõrgetele kohtadele rahvusvahelistel võistlustel. "Kindlasti on preemia saajate hulgas Jõhvi gümnaasiumi vilistlane Viktor Morozov, kes võitis U20 Euroopa kergejõustikumeistrivõistlustel kolmikhüppes kuldmedali, Pippi Lotta Enok, kes sai kuni 23aastaste Euroopa meistrivõistlustel naiste seitsmevõistluses pronksi, ja Savva Novikov, kes võitis Sloveenias Euroopa noorte olümpiafestivalil 400 meetri tõkkejooksus pronksmedali," loetles Jõhvi vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Küllike Kullerkupp preemia saajaid. Lisaks tunnustatakse rahalise preemiaga ka üleriigilistel võistlustel häid tulemusi saavutanud kohalikke sportlasi. Täpsem nimekiri preemia saajatest kujuneb aasta lõpuks. Kullerkupp lisas, et preemiasummad pole veel teada ja vallavalitsus otsustab need järgmisel nädalal.

Jõhvi vallavanema Maris Toomeli sõnul on see tunnustus väike viis avaldada austust ja toetust kohalikele sportlastele, kes on oma suurte pingutuste ja saavutustega tõstnud Jõhvi valla mainet. "Meie sportlased on suurepäraseks eeskujuks tervele kogukonnale ning nende saavutused on tõeliselt muljetavaldavad. Soovime anda oma panuse nende jõupingutuste väärtustamisse ja julgustada neid jätkama sama innukalt ka edaspidi," lisas Toomel.