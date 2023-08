Praeguseks on eemaldatud teepinna pealiskiht, sel nädalal algab teepõhjale killustiku puistamine ja sellele järgneb asfaltimine. Sillamäe linnamajandusosakonna juhataja Arvo Sirel märkis, et tööde algus venis projektiga seotud kooskõlastuste tõttu veidi, kuid nüüdseks on töövõtjad taas graafikusse jõudmas.