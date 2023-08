Järve kool innustab õpilasi ja täiskasvanuid jalgrattaga sõitma

Kui Post aasta tagasi Järve kooli direktori ametisse asus, käis kooli 350 õpilasest rattaga koolis seitse-kaheksa. Kevadeks oli nende arv kasvanud poolesajani. Post usub, et ühel päeval ulatub see arv ka sajani. "Kasvuruumi on," sõnas ta.

Rattaga sõitmise innustamiseks paneb Post koolimaja fuajeesse uhiuue, ligemale 500 eurot väärt maastikuratta, mis loositakse kevadel välja rattaga koolis käivate õpilaste vahel. Iga koolinädala lõpus toimuvad vaheloosimised, kus selguvad kolm finalisti. "Põhimõte on, et mida sagedamini rattaga koolis käia, seda suurem on jalgratta võitmise tõenäosus."

Loosiratta välja pannud kaupluse Saed ja Rattad omanik Andrus Talsi ütles, et toetab seda ettevõtmist, kuna rattasõit on tervislik ja loodussõbralik ning tal on hea meel, et selline inimene nagu Tarmo Post on tulnud Elvast Kohtla-Järvele tegema õigeid asju. "Mida rohkem rattasõitjaid on, seda rohkem ostetakse ka meilt rattaid ja hooldatakse neid. Meie kauplusel on siis võimalik edasi tegutseda," ei salga Talsi oma huvi.