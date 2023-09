Soome muusika tuntuim "katselendur" trikitab laupäeval Narvas

Õhtuleht kirjutas juba rohkem kui 15 aastat tagasi, et Jimi Tenor on üks vähestest Soome muusikutest, kes pole rokkstaar, kuid keda tuntakse ja armastatakse ka väljaspool tema kodumaa piire.

"Jimi Tenor on tüüp, kes isegi ei tea, kes ta on, aga ta mängib muusikat. Mulle meeldib ja ma teen imelikku muusikat - kui sulle meeldivad veidrused, siis tasub mind kuulama tulla küll. Ma olen üks Soome veidrik," ütles Jimi Tenor kaheksa aastat tagasi, kui ERRi muusikaajakirjanik Kaspar Viilup palus lühidalt tal endal kirjeldada, kes on Jimi Tenor. Tema kodanikunirmi on Lassi Lehto. Oma artistinimes pani ta kokku ühe oma noorpõlve iidoli Jimmy Osmondi ja oma lemmikpilli tenorsaksofoni.

Tenori loomingut on võimatu liigitada. See ulatub üle trendide, ristates jazzi, afrobiiti, punki ja magamistoa-technot. Tema kunstnikukreedo on alati olnud ehtsoomlaslik: tehniliselt praktiline, huumoriga vürtsitatud, samas romantilise alatooniga. Muusika kõrvalt on ta tegutsenud ka fotograafi ja disainerina. Ta on teinud filme ja ehitanud muusikainstrumente.