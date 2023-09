Venemaa turiste on õnnestunud asendada osaliselt. Vaja on suurt Soome hüpet

Statistikaameti majutusstatistika jaanuarist juulini näitab, et siseturistid peatusid kõige rohkem Harjumaal, Pärnumaal ja Ida-Virumaal. Võrreldes kriisieelse 2019. aastaga, n-ö normaalse aja tipphetkega, on siseturistide ööde arv kasvanud ligemale 30 000 võrra.

"Hea on näha, et oleme siseturistide poolest Eestis kolmandal positsioonil ja Eesti inimesed on aidanud Vene turu äralangemisest tekkinud auku natukenegi täita. Hea meel on ka Soome turistide arvu taastumise üle: eelmise aasta sama perioodiga võrreldes oli 2000 soomlaste ööd rohkem," kommenteeris Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.