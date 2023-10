RAHVAHÄÄLETUS ⟩ Südamega tehtud eurotegu edendab elu igas Eestimaa nurgas

Žürii hindas südamega tehtud euroteo panust inimeste hüvanguks

Konkursi žüriisse kuulusid ettevõtja Indrek Kasela, füüsik, teaduse populariseerija ja „Rakett 69“ saatejuht Aigar Vaigu, armastatud telenägu Keili Sükijainen, rahandusministeeriumi esindajana välisvahendite juht Triin Tomingas ning Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajana toetuste rakendamise osakonna juhataja Tiina Sams.

Kasela tõdeb, et eurotoetused on nagu vabadus – märkame seda alles siis, kui seda pole. “Mis või kus oleks Eesti täna ilma meie ELi kaasriikide toeta? Kindlasti palju mahajäänum, vaesem ja rõõmutum. Tore, kui pannakse tähele head tegu. Teeme suure pai parimatele EL-i poolt toetatud projektidele ja hindame seda head, mida vabas ELi riigis elamine annab,” arvab ta.

Vaigu arvates on inimlik, et kui midagi on hästi tehtud, korras või toimib tõrgeteta, siis peame seda iseenesest mõistetavaks ega pööra sellele suuremat tähelepanu. “Samas need, kes selle taga seisavad ja vaeva on näinud, et kõik olekski päriselt hästi, tegelikult vajavad märkamist ja tunnustamist. Mul on hea meel, et selle kampaaniaga võtame teadlikult aja, et märgata ja tunnustada neid südamega tehtud eurotegusid,“ põhjendab ta konkursi olulisust.

Sükijainen on sündinud aastal, mil Eesti taasiseseisvus ning tajunud läbi elu positiivset mõju Eesti kuulumisest ELi. “Eriti noortele tähendab see palju – tänu avatud piiridele on palju laiemad võimalused õppimiseks, töötamiseks ja reisimiseks ning silmaringi avardamiseks,“ arvab ta. Sükijainen toob ühe lemmikkandidaadina esile “Septembris ei joo” kampaania. Talle meeldis, et sellel on ette näidata ka reaalsed tulemused, kuidas alkoholi tarvitamine on vähenenud.

“Olin mitmel juhul positiivselt üllatunud, et ohoo ka see projekt või asi on valminud eurorahade toel! Olgu see Tallinna-Tartu maantee oluline juurdeehitus, EMO töö lihtsustamine või eakate ümberõpe. Igaljuhul on eurotoetuste abil paranenud moel või teisel iga eestlase elu,” võtab Sükijainen teema kokku.