VAIDLUS KOHTLA-JÄRVE VOLIKOGUS ⟩ "Kes meist on korruptandid?"

Selle ajendiks sai sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuuluva volikogu liikme Vladimir Tšužase esitatud arupärimine linnapea Virve Linderile seoses sellega, et vastuses Postimehe ajakirjaniku küsimusele rääkis ta Kohtla-Järve endistest ja praegustest korrumpeerunud linnavõimudest. "Ma saan sellest niimoodi aru, et teie arvates on praeguste linnavõimude seas korrumpeerunud isikuid. Kui see on nii, siis võib-olla nimetaksite neid. Või kasvõi teataksite meile, kus nad on − linnavalitsuses või volikogus," küsis Tšužas.