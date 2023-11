Narva Punamütsikese lasteaiast saab kolimise järel Vanalinna lasteaed

Punamütsikese lasteaia jaoks valmiva uue nüüdisaegse hoone ehitus on täies hoos: 1. novembril pidasid ehitajad ja linn kui tellija sarikapidu, mis tähendab, et kahekorruseline hoone on saavutanud oma kõrgeima punkti. Ehituse lõppu on oodata kevadel, uuel aadressil alustab lasteaed tööd aprillis.

Lasteaiahoone ehitusleping on sõlmitud firmaga Ehitustrust, objekti tellijale üleandmise tähtaeg on tuleva aasta veebruar. Tööde kogumaksumus koos käibemaksuga on üle 9 miljoni euro ning ehitust rahastatakse Narva linna eelarvest.

Narva linnavalitsus on kinnitanud ka Punamütsikese lasteaia uue põhimääruse. See jõustub aprillis ning selle kohaselt hakkab lasteaed kandma uut nime Vanalinna lasteaed ja tegutsema uuel aadressil Hariduse tn 10. Uue põhimääruse kohaselt saab lasteaia õppekeeleks eesti keel − Punamütsikeses käib õppetöö kuni aprillini nii eesti kui vene keeles.

Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Larissa Degeli sõnul tuli lasteaia ümbernimetamise algatus asutuselt endalt, põhjuseks ees ootav kolimine: lasteaed hakkab tegutsema uuel aadressil Narva Vanalinna põhikooli kõrval. Sellessamas hariduslinnakus on praegu valmimas ka Narva eesti riigigümnaasium.

"Uut nime arutati hoolekogus ja kollektiivis ning see kiideti heaks," märkis Degel, et muid nimevariante peale Vanalinna välja ei pakutud.

Rajatav 2173ruutmeetrise pindalaga lasteaiahoone on mõeldud kuuele rühmale: kavas on avada neli tava- ja kaks sõimerühma − kokku kuni 128 lapsele. Nende käsutuses saavad olema ka bassein, soolakamber ja saun.

Erinevalt teistest Narva lasteaedadest ei tule uude lasteaeda oma kööki ning toitu hakatakse sinna tooma kõrvalhoones paikneva Narva eesti riigigümnaasiumi köögist. Toitlustusteenuse pakkujat sinna juba otsitakse.

Larissa Degeli sõnul plaanib Narva linnavalitsus välja kuulutada konkursi tulevase Vanalinna lasteaia direktori leidmiseks. Praegu juhib Punamütsikest Heli Adamovitš, kes ühitab seda tööd lasteaia Päikene juhtimisega.