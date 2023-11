"On hea, et võimalused osa haruldaste järvede ja nende ökosüsteemide päästmiseks on veel olemas ning seda kõike kohalikelt joogivett võtmata. Oleks otsustajatel vaid julgust ja tahet teadlasi kuulata," ütles Jaanus Terasmaa kaks aastat tagasi. Nüüd saab see soov loodetavasti teoks.

Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik