Linnapea ametist tagandatav Virve Linder: Kohtla-Järvel tuleb vana võim tagasi

Kohtla-Järve volikogus on 25 liiget. Sergei Lopin ja Eduard Odinets ütlesid Põhjarannikule, et Linderi linnavalitsuse tagandamises on kokku leppinud rohkem kui pooled saadikud ja see toimub juba järgmiseks teisipäevaks kokkukutsutaval erakorralisel volikogu istungil,. Samal istungil on kavas valida ka uus linnapea ja linnavalitsus.

Virve Linder ütles, et talle umbusaldamise avaldamise põhjused on otsitud. Ta märkis, et näiteks vigaste eelnõude üheks põhjuseks on ka volikogu liikmed ise ja see, et volikogu esimehel Odinetsil pole olnud riigikogu liikmeks olemise kõrvalt piisavalt aega volikogu juhtimisega tegelda ja Kohtla-Järve küsimustesse süveneda.

"Umbusaldusavalduse tegelik põhjus on taastada Kohtla-Järvel Keskerakonna ja ärimees Ossipenkoga seotud valimisliidu Progress võim. Ma tõdesin juba ammu, et varem end volikogu opositsiooniliidrina esitlenud Eduard Odinetsil oli see roll mõeldud ainult avalikkusele," ütles Linder, lisades, et tegelikkuses on Odinetsi puhul tegemist sama süsteemi ühe osaga.