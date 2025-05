Mida tundsite, kuuldes, et teid on Kohtla-Järve aasta emaks valitud?

Olin üllatunud. See oli ootamatu, sest mulle tundub, et ma ei tee midagi erilist ja minusuguseid emasid on palju. Aga väga meeldiv oli kolleegidelt, tuttavatelt ning muidugi oma lähedastelt häid ja sooje sõnu kuulda. Teades, et nad on minu üle uhked, tunnen veelgi suuremat vastutust. Tegelikult aga pole mu elus midagi muutunud − elan nii, nagu elasin ennegi.